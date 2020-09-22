【BNO】英國跨黨派議員致函外相　促擴大對BNO持有人領事保護

英國媒體9月21日報道，一班英國跨黨派議員致函外相藍韜文（Dominic Raab），促請英國政府對因港版國安法而被捕的英國國民（海外）護照（BNO）持有人擴大領事及法律保護。

英國一班跨黨派議員要求外相藍韜文（Dominic Raab）對因國安法被捕的BNO護照持有人擴大領事保護，圖為藍韜文2020年9月1日前往國會途中（Getty）

英國《泰晤士報》報道，該批議員要求就此議題與藍韜文會面，他們指由於中國表明有意阻止涉嫌違反國安法者離開香港，因此擴大BNO護照持有人的居留權及提供申請入籍途徑，對於因國安法被捕風險最高者幫助有限。

英國外交部則回應指，當政府相信香港人的自由受破壞，將繼續發聲及會努力維護香港人的權利。

目前根據《中英聯合聲明》的備忘錄（中方）所指，中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件（即指BNO）而享受英國的領事保護的權利。

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