【金斯伯格離世】靈柩9月23及24日讓公眾瞻仰　追悼會25日舉行

已故美國聯邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Ginsburg）追悼會9月25日在國會大廈舉行。她的靈柩在9月23及24日分別停放在最高法院及國會大廈雕像廳，讓公眾瞻仰。

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金斯伯格的靈柩9月25日被安放在美國國會大廈的國家雕像廳，她將成為歷史上首位被安放在國會大廈供人瞻仰的女性。靈柩在美國東部時間9月23日上午9點30分前運抵最高法院門前，屆時將在最高法院的大廳裏舉行一個有家人、好友和法官參加的私人儀式。儀式結束後，靈柩將被移到大樓前台階頂端的門廊下。前法律助理將擔任榮譽護柩者。

美國聯邦最高法院大法官金斯伯格追悼會將於9月25日在國會大廈舉行，圖為在國會大廈門前悼念的民眾。（AP）

最高法院表示，9月23日和24日的上午9點至晚上10點期間，公眾都可來緬懷瞻仰金斯伯格遺容。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，最高法院外的人行道上排列着一個用鮮花和蠟燭悼念金斯伯格的臨時紀念館。兩黨議員、藝人和運動員等各界人士也向金斯伯格表達了敬意。在最高法院內部，她的長椅覆蓋着黑布，以示悼念。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息，葬禮結束後，金斯伯格安葬儀式將於下週在阿靈頓國家公墓舉行。