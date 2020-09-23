【聯合國大會】特朗普與習近平　就中國碳排放問題隔空交鋒

中國國家主席習近平在聯合國第75屆會議上宣布，中國的目標是在2030年之前達到二氧化碳排放峰值，並在2060年之前達到碳中和。這一聲明被視為應對氣候變化的重要一步。這也中國首次發布實現二氧化碳淨零排放的具體計劃。

中國國家主席習近平宣布中國計劃2060年實現碳中和，圖為習近平9月22日在第75屆聯合國大會上通過電話屏幕遠程發言。（AP）

綜合媒體9月23日報道，習近平於9月22日在聯合國大會（UNGA）發表講話，呼籲開展「綠色革命「並表示中國將提高《巴黎協定》下187個國家承諾減少碳排放的目標。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，習近平表示，新冠病毒大流行表明，人類再也不能忽視自然的反覆警告。中國將採取更加積極的政策和措施，擴大國家自主貢獻，並呼籲各國共同實現創新、協調、綠色、開放的發展，以實現世界經濟綠色復甦。

中國是全球溫室氣體排放量最大的國家，其煤炭消耗量超過世界其它國家的總和。但中國也是世界可再生能源的領導者，近年來在氣候行動上採取了更強硬的公開立場。

美國總統特朗普（Donald Trump）與習近平意見相左。一方面習近平倡導各國進行「科技革命和產業轉型」，而特朗普則批評中國的碳排放記錄，並把美國從《巴黎協定》中抽離出來。美國是僅次於中國的世界第二大污染國，特朗普政府一再取消環保法規，包括取代《清潔能源計劃》（Clean Power Plan）以及試圖放寬燃油經濟性標準。