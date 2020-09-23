【聯合國大會】普京籲世界貿易擺脱非法制裁　提振全球經濟

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在9月22日聯合國大會第75屆會議上發表講話稱，全球經濟在很長一段時間內都不會從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行中恢復過來，並呼籲國際社會推動世界貿易擺脱非法制裁，促進恢復全球經濟增長，降低失業率。

俄羅斯總統普京在聯大一般性辯論發言中表示，在當前充滿挑戰的環境下，所有國家都須表現出政治意願、智慧和遠見。聯合國安理會常任理事國75年來一直對國際和平與安全、維護國際法基礎負有特殊責任，他們應該繼續在這方面發揮主導作用。

普京在錄像講話中表示，俄羅斯充分認識到這一責任，建議召開G5峰會。這一峰會旨在重申國際事務中的關鍵行為原則，闡述有效解決當今最緊迫問題的方法。他表示，令人鼓舞的是，「我們的夥伴支持這一倡議。一旦流行病學情況允許，我們希望能以面對面的方式舉行這樣的峰會。」

普京呼籲世界貿易擺脱非法制裁以提振全球經濟，圖為第75屆聯合國大會上，普京播放他預先錄製的講話。（AP）

普京表示，讓世界貿易擺脫壁壘、禁令、限制和非法制裁，將極大地有助於重振全球增長和減少失業。

他說，在新冠大流行期間，各國的醫生、志願者和公民為人們樹立了相互援助和支持的榜樣，這種團結打破了國家的界限。許多國家也一直無私、坦誠地相互幫助。然而，在正式的國家間關係層面，有一些事例顯示了人性的缺失，另外缺失的還有善良。