【聯合國大會】巴西總統稱歡迎他國　合作開發5G及AI等技術

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）9月22日以視像形式，在聯合國大會第75屆會議上發言。他期間提到，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提醒民眾，不能單靠幾個國家生產關鍵物資。他亦指在亞馬遜雨林和濕地問題方面，巴西是最殘酷的不實言論傳播活動之受害者。

博爾索納羅表示，疫情帶來的一大教訓就是不能僅僅依靠幾個國家來生產事關生存的關鍵物資。他稱疫情開始後，治療瘧疾藥物羥氯喹的進口價格增加了500%。因此巴西歡迎所有尊重巴西主權、訊息自由和數據保護的合作夥伴前來開發最先進的技術和創新努力，包括工業4.0、人工智能、納米技術和5G技術。

他提到在保護熱帶雨林方面，巴西是全球的領導者，擁有世界上最清潔和最多元化的能源。巴西是世界十大經濟體之一，但碳排放量卻只佔全球的3%。巴西向全球六分之一的人口提供糧食，同時還有66%的自然植被受到保護，且僅有27%的領土用於農業和畜牧業，沒有任何其他國家擁有這樣的數據。

博爾索納羅表示，亞馬遜雨林的火災一般都發生在幾乎相同的地點，集中在雨林東部的外圍，巴西的土著民族祖祖輩輩在該處採用刀耕火種的方式，用清理出來的土地務農以維持生計。非法縱火的犯罪行為始終得到嚴格和堅決的打擊，政府對於環境犯罪始終實施零容忍政策。

他稱正是因為巴西的亞馬遜雨林資源豐富，才有企圖獲取不當利益的國際機構，以及「不愛國的」巴西國內組織支持這些不實訊息的傳播，旨在削弱政府和國家。