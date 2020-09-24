特朗普向豬灣事件老兵致敬　宣布對古巴祭出新制裁

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日宣布對古巴實施新制裁，美國旅客將不准把古巴雪茄煙和朗姆酒帶回國，亦不准入住政府擁有的酒店。特朗普於白宮出席儀式，向20名豬灣事件老兵致敬，並抨擊前總統奧巴馬的政策軟弱。

特朗普表示，財政部新的制裁將確保美元不會用作資助古巴政府。特朗普於過去四年恢復對古巴經濟封鎖，扭轉奧巴馬政府對古巴恢復外交關係的戰略。他抨擊奧巴馬與卡斯特羅兄弟的協議「軟弱、可悲和單向」。

圖為2017年2月27日，古巴夏灣拿的雪茄煙。（Reuters）

特朗普提到，美國將維持對古巴制裁，直至古巴釋放所有政治犯、尊重集會和言論自由權利、所有政黨合法化以及安排舉行自由選舉。他指，美國重申和古巴人民站在人一起，並相信自由將戰勝共產主義和邪惡勢力。

古巴政府擁有或控制逾430間酒店。多爾西－惠特尼律師事務所合伙人沃德（Lawrence Ward）估計，由於政府掌控大部份酒店，美國人幾乎不可能到古巴旅遊。

民主黨人指控特朗普利用美國外交政策為自己謀取政治利益。古巴裔美國人對搖擺州份佛羅里達州有關鍵作用。他們向來因為豬灣事件不滿已故民主黨籍總統甘迺迪（John F. Kennedy），因此共和黨一直佔優。1961年豬灣事件，美國試圖推翻卡斯特羅（Fidel Castro）的共產政府，最終失敗。

一名古巴駐華盛頓官員表示，美國對古巴實施制裁60年，但仍然未達到目的，形容有關錯誤政策不被美國社會和古巴裔美國人認可。