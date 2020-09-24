【美國大選】特朗普拒絕承諾如敗選會和平移交權力

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日拒絕做出承諾，一旦他在11月3日的美國大選中輸給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），他會和平移交權力。

2020年9月19日，美國總統特朗普在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）舉行競選活動，並做出手勢。（Reuters）

據路透社9月23日報道，在白宮23日舉行的新聞發布會上，特朗普在被問及是否會承諾和平移交權力時對記者說：「我們要看看會發生什麼事。」

美國有線新聞網絡（CNN）23日對此評論稱，特朗普23日拒絕承諾在選舉日之後進行和平的權力交接，這進一步加劇人們的擔憂，即如果特朗普在11月的選舉中失利，他可能不會辭職。

此前，特朗普拒絕透露他是否會接受選舉結果，這與他在2016年的態度如出一轍。特朗普還開玩笑說，在憲法規定的兩屆任期結束後，他還會繼續擔任總統。

但特朗普拒絕保證過渡期間不發生暴力事件，這可能會讓他的反對者感到不安。鑑於特朗普部署了聯邦執法部門來平息美國城市的抗議活動，反對者已經處於緊張狀態。

CNN稱，特朗普不願承諾和平過渡的根源在於他所說的對投票的擔憂，此前他斷言廣泛的郵寄投票充斥着舞弊。

特朗普在白宮新聞發布會上說：「你知道我一直強烈抱怨（郵寄）投票，（郵寄）投票是一場災難。」

特朗普此前曾表示，他的競爭對手拜登只有在選舉被「操縱」的情況下才能在11月獲勝。