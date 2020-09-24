【Breonna Taylor被殺】美國多地示威　肯塔基州警方拘127人

美國26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）3月在家中遭警員擊斃，肯塔基州（Kentucky）法院9月23日決定不起訴3名涉事警員謀殺罪後，觸發肯塔基州路易斯維爾市（Louisville）大批民眾遊行，期間有兩名警察遭槍擊，自示威開始後，警方在當地拘捕至少127人。美國多個城市也出現抗議活動。

兩名警員在路易斯維爾市的示威活動中遭槍擊，未有生命危險。警方表示，已拘捕一名疑犯，及後警方又表示，自示威開始後，他們已拘捕127人。

示威活動蔓延至美國其他城市，9月23日有大批示威者在多個城市遊行時高呼泰勒的名字，出現遊行的城市包括紐約、華盛頓、費城、拉斯維加斯和波特蘭。

今日俄羅斯（RT）報道稱，雖然在一些地區的混亂情況已經平息，但路易斯維爾市的抗議活動仍然繼續，約500名國民警衛隊士兵獲安排調動，這些士兵被部署在不同地點。

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上回應槍擊事件稱，為在路易斯維爾被槍擊的兩名警察祈禱，並表示他與肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）展開交談，已經準備好合作，並隨時準備應援。

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

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