【馬來西亞政局】王宮：國王仍然留院　一周內不見客

馬來西亞政局再出現重要變化，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）9月23日稱已取得多數國會議員支持成立新政府，將在近期內覲見國家元首。但馬來西亞國家王宮9月25日表示，國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）仍需在醫院接受觀察，一周內不會接見任何人。

圖為9月23日，馬來西亞反對派領袖安華在吉隆坡出席一個新聞發布會。（Reuters）

王宮總管大臣拿督阿末法迪（Ahmad Fadli Shamsuddin）表示，醫生勸告國王留在醫院七天，在此期間，元首不會有任何會議。

安華（Anwar Ibrahim）之前原定9月22日上午11時覲見國家元首稱，但因為國家元首在國家心臟中心接受治療而擱置。安華9月23日表示已獲足夠議員支持成立新政府，宣布由首相丹斯里慕尤丁所領導的國民聯盟（Perikatan Nasional）已經倒台，並會在覲見國家元首後公開有關資訊。

但馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）則表示，安華需證明自己已獲多數議員支持去成立新內閣，慕尤丁說自己仍是這個國家的「合法的首相」。

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