安華稱已獲多數馬來西亞議員支持　宣布國盟政府已倒台

繼2月發生「喜來登行動」導致執政僅22個月的希盟政府倒台後，公正黨主席拿督斯里安華今日聲稱，已獲得穩固的多數國會議員的支持，並宣布由首相丹斯里慕尤丁所領導的國盟（編按：國民聯盟，Perikatan Nasional）已經倒台。

不過，安華並沒有透露自己獲得多少個國會議員的支持，僅表示他不只是獲得5至6位多數國會議員的支持，而是更多。他強調，他獲得有接近三分之二多數議席的優勢，因此是非常強的多數優勢，不是微弱優勢。

安華今日在記者會上指出，他原本應在昨日（22日）上午11時覲見國家元首，但卻因國家元首因病在國家心臟中心接受治療而擱置，而他也在昨晚在電話中向元首表達祝福。他說，他所獲得的支持多數來自馬來人和穆斯林國會議員，而他將在近期內覲見國家元首後，宣布進一步的詳情。

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「在獲得足夠鞏固和深具信心的支持後，我在此宣布，由慕尤丁所領導的國盟政府已經倒台。」他說，馬來西亞人民有權得到一個穩固、有效和獲得信任的政府，以有智慧和全面地處理經濟風暴。「拯救國家是我們所有人的責任，以免國家進一步面對經濟萎縮，進而引發令人擔憂的種族緊張關係。」

安華強調，此政權在多數馬來人—土著以及各族公平的代表下，肯定是個代表全民的政府。他說，他們會除了捍衛各族的權益外，也會繼續捍衛憲法原則和承認伊斯蘭地位、馬來統治者主權、鞏固馬來語作為國語以及馬來人—土著特權。他促請國人繼續保持冷靜，以及祈禱國家元首能盡快康復。而他也承諾將會組建一個誠實和負責任的政府，並製止腐敗和為人民的福祉而鬥爭，以解決國家的危機。「祈願上蒼，我將兌現我的諾言，使馬來西亞成為全民繁榮、和平與公正的國家。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：安華宣布國盟政府已倒台】