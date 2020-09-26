波音737 MAX客機停飛一年半　歐盟或在11月批准復飛

波音公司（Boeing）737 MAX客機經歷兩宗嚴重災難後，至今已經停飛一年半。有歐盟官員9月25日表示，當局或在11月完成安全審查，意味該款客機或在年底前重新投入服務。

歐洲航空安全局（European Union Aviation Safety Agency，EASA）執行總監基伊（Patrick Ky）25日稱，今個月的737 MAX客機試飛及多次模擬飛行的進展理想，因此在一年半以來，首次認為該型號飛機的改善工作接近完成，預計可以在11月批准復飛，並在年底再次載客。

基伊指，波音同意在新一代737 MAX 10飛機安裝合成感應器，並會在稍後時間為現有系列加裝同一裝置，避免出現攻角感應器異常而導致兩宗致命空難的問題。

美國聯邦航空管理局（FAA）在夏季完成737 MAX客機的試飛，並在8月起審視結果，為華府最快在10月向該型號客機復飛鋪路。不過即使歐美方面批出安全許可，各航空公司仍要進行數周訓練才可重新載客，基伊亦提到，預計中國當局需要更長時間才決定是否向737 MAX開綠燈。