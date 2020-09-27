【美國大選】特朗普推5000億美元「白金計劃」　爭取黑人選民支持

美國總統特朗普（Donald Trump）25日公布了針對美國黑人的「白金計劃」（Platinum Plan），呼籲增加對黑人企業的投資，幫助增加非裔的創業及就業機會。外界認為此舉旨在提高特朗普的非裔選民支持率。

圖為9月19日特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州費耶特維爾的競選活動上發言，特朗普9月25日宣布5000億美元「白金計劃」。（AP）

美國有線電視新聞網（CNN）和福布斯（Frobes）報道，特朗普於9月25日在亞特蘭大的一個競選活動中公布一項針對美國黑人的「白金計劃」 ，並將6月19日「黑奴解放日」（Juneteenth）定為聯邦假日。

特朗普表示，計劃將向黑人社區投資近5,000億美元，建立50萬個新的黑人企業，為美國黑人創造300萬個就業機會。特朗普亦承諾建設和平城市社區，實行最高標準的治安管理，為司法系統帶來公平，同時擴大學校選擇性，增加黑人住房所有權及增加特赦。

不過有報道指出，特朗普由於過去多次針對黑人種族進行攻擊，包括批評反黑人歧視抗議運動，稱抗議的人「不知道自己在抗議什麼」等。這次宣布的白金計劃，主要目的是爭取黑人選民的支持。

根據最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在黑人選民中以83%對8%的絕對優勢，大幅領先特朗普。特朗普試圖通過白金計劃和拜登的提議形成對比，辯稱後者在過去47年裏在華盛頓工作，給黑人社區造成了「傷害」。