【新聞背後】巴雷特料成最高法院大法官　為未來判決帶來巨大轉變

美國總統特朗普（Donald Trump）9月26日宣布，正式提名第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）接任逝世的最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。提名需要國會參議院審議，投票通過後再由總統簽署任命。若巴雷特成功通過任命，將對最高法院帶來什麼影響？

圖為9月26日，特朗普（Donald Trump）正式宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）擔任最高法院大法官。（Reuters）

根據程序，參議院會在總統提名人選後召開聽證會，並在最後以投票形式決定審議結果。歷史上，參議院否決大法官任命並不常見，對上一次任命失敗，要數至1987年前總檢察長博爾克（Robert Bork）。博爾克被否決的原因，是他在尼克遜（Richard Nixon）總統期間，執行被稱為「星期六之夜大屠殺」（Saturday Night Massacre），解僱負責調查水門事件的特別檢察官。

保守派大法官比例增至6：3

相比下，巴雷特並沒有類似博爾克的巨大爭議。參議院目前由共和黨掌控，共和黨只要衝破出爾反爾，打破自己定下「在大選年下不提名大法官」的原則，無視政治後果投贊成票，巴雷特將通過提名，成為最高法院的大法官。

巴雷特是美國保守法律主義者的代表人物，也被視為是堅定的文本主義者，即保守系法官的「法官詮釋法律」主義。巴雷特擅長根據自己對憲法的理解，解釋憲法在法規上的適用範圍。如在2019年3月，她以美國《憲法第二修正案》解釋，認為不可因罪犯有暴力傾向，而終生禁止其擁有槍械的權利。

根據華盛頓大學和密歇根大學的定位，巴雷特的司法意識形態雖然不及托馬斯（Clarence Thomas）及阿利托（Samuel Alito）右傾，但整體依然偏右。她的就任會令最高法院保守派比自由派大法官的比例增至6：3，讓最高法院徹底右傾。

圖為9月26日，特朗普（Donald Trump）宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）任最高法院大法官後，有抗議者在最高法院外示威。（Reuters）

擴大擁槍解釋及範圍

因最高法院大法官均為終身制，巴雷特年僅48歲，相信可以一直駐守最高法院至本世紀中葉，對美國司法意識造成長遠影響。當然大法官不可能自行憑空推翻過去的案件，必須有訴訟人提出覆核類似案件，再由法院同意審理才會進行。

其中一個例子就是長久爭持不已的槍枝管理法，最高法院在2008及2010年均以5：4的比例，裁定個人有權為自衛而擁有槍械。巴雷特就任最高法院大法官，意味會進一步令槍械管制更難實現，她2019年寫下「重犯同受憲法第二修正案保護其擁槍權利」的法律意見，亦會影響高等及地方法院相關的判決。

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反對任何情況下的墮胎

另一個焦點，是身為虔誠天主教徒的巴雷特會否因宗教意識進一步讓她在墮胎的判決中右傾（反對）。儘管巴雷特在2017年的聽證會上，多次表明不會受自己的宗教影響司法判斷，但這點仍普遍讓人質疑。

在巴雷特擔任第七巡迴上訴法院法官期間，她未曾正式就性小眾（LGBT）的判決中寫下法律意見，但就曾參與過兩宗墮胎判決。巴雷特主張未成年人在進行墮胎手術前，醫生必須通知其父母；在另一宗判決中，巴雷特贊成重新審視有關孕婦因胎兒性别及因胎兒殘疾——即使情況可能影響性命的墮胎規定。

因此，外界擔憂在她擔任最高法院大法官下，將有機會推翻1973年最高法院裁定憲法賦予婦女墮胎的權利，也就是著名的《羅訴韋德案》。

特朗普的任命將打破長久以來5：4的最高法院體制，或為美國司法意識及一些案件帶來翻天覆地的轉變。