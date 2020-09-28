阿塞拜疆：有軍人及平民被亞美尼亞炮火擊斃　包括一家五口

亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）周日（27日）在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發軍事衝突，阿塞拜疆表示，有軍人及平民被亞美尼亞的炮火擊中死亡，包括一家五口；總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）斥亞美尼亞挑釁在先，阿塞拜疆才予以還擊。

亞美尼亞指責阿塞拜疆攻擊多處平民設施，軍方因此擊落阿塞拜疆兩架直升機和三架無人機，並摧毀了對方三架坦克；國防部表示，該地區衝突導致16名士兵死亡，超過100人受傷，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）已宣布全國戒嚴及全民參軍。

阿塞拜疆證實失去一架直升機，但機員無恙，軍方其後反擊，聲稱摧毀了亞美尼亞空軍的12個防空系統，以及收復多座被佔領多年的村莊。

俄羅斯外交部發表聲明稱，卡拉巴赫衝突急劇惡化，雙方激烈駁火，「敦促雙方立即停火併開始談判，以穩定局勢」。法國、德國及歐盟亦呼籲雙方馬上停火，教宗方濟各（Pope Francis）就為和平祈禱。

卡拉巴赫地區為阿塞拜疆西南部的一個自治州，多數居民為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞兩國為爭奪卡拉巴赫地區爆發激戰，亞美尼亞佔領了卡拉巴赫地區及其周圍原屬阿塞拜疆的部分領土。1994年，亞美尼亞和阿塞拜疆就全面停火達成協議，但至今仍因卡拉巴赫地區問題處於敵對狀態。多年來，兩國在卡拉巴赫地區地區時有交火，經常有士兵和平民傷亡。