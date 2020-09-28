【美國大選】《紐時》辯論前踢爆特朗普瞞稅　給予拜登攻擊彈藥

美國《紐約時報》9月27日爆出了總統特朗普（Donald Trump）過去10年避交所得稅，特朗普予以否認，並稱之為「假新聞」。《紐約時報》的報道正好在首場總統辯論前曝光，外界認為，這將會成為9月29日的辯論焦點之一。

圖為9月27日，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在特拉華州就最高法院人選事件發表講話。（Reuters）

特朗普已並非第一次被質疑瞞稅，但他曾多次拒絕公開稅單，紐時報稱成功取得的資料倘若屬實，無疑將對特朗普造成打擊，並成為即將在29日舉行的首場總統辯論大會焦點之一。

特朗普日前多次集中批評拜登，懷疑拜登智商有問題，不適合擔任總統。特朗普甚至稱要在辯論前「藥檢」，以證明拜登未有吃藥改善狀態。紐時的報道正好給予拜登彈藥，以作為反擊特朗普不誠實，甚至逃稅的武器。

紐時報道中的亮點，在於曝光特朗普2016年就任總統後繳納的所得稅具體數字。特朗普是美國著名的企業家，在國際上建立了連鎖渡假村與高爾夫球事業，但在美國只繳付750美元的所得稅，甚至較一般專業人士繳付的稅項要低，遠遠少於預期。

因此，有分析認為報道會打擊特朗普在藍領勞動階層的形象。特別在特朗普通過減稅，重啟化石能源鼓勵藍領工人的政策上，得到藍領階層的一定支持。報道或會影響特朗普在依賴藍領工人的州份，如賓夕法尼亞州的支持。