特朗普一年僅交稅750美元　稅制不能向富人傾斜

距離美國大選尚餘不及40天，美國自由派大報《紐約時報》公佈一則重磅新聞，爆出美國總統特朗普於過去15年中有10年毋須繳交任何稅項，而其勝出總統大選的2016年及其就任的2017年，亦分別每年只須繳交750美元入息稅，首次讓外界窺探其個人財政及稅務狀況一二。然而美國以至全球富豪一直利用法律漏洞以及政府的不作為避稅逃稅，已是公開的秘密，對總統大選會有如何的影響，實在令人懷疑。

早在特朗普宣佈參選2016年總統大選前，外界對於其資產及稅務狀況已是窮追不捨。在其參選期間自由派政客及媒體亦不斷質問及要求特朗普公開稅務狀況，但一直為特朗普以其稅務狀況正被美國國家稅務局審核為由拒絕。《紐約時報》更多次進行調查報道，指特朗普自其父親發跡以來，其家族一直運用財技避稅積累大量財富。《華盛頓時報》早於2016年便曾報道，特朗普在1970至90年代期間至少有五年未有繳交任何入息稅。

亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯，蘋果CEO蒂姆·庫克，谷歌CEO桑達爾·皮查伊和臉書CEO馬克·扎克伯格將2019-2020年的照片組合在一起。2020年7月29日，週三，在眾議院司法小組委員會的反壟斷聽證會上，四大科技巨頭將對自己公司的行為負責。（美聯社圖片/ Pablo Martinez Monsivais，Evan Vucci，Jeff Chiu和Jens Meyer）

大鱷賺巨額 基層捱失業

縱然自由派對特朗普的避稅醜聞咬住不放，仍無礙特朗普入主白宮，成為1970年代以來首位從未公佈財政狀況的總統。此次《紐約時報》再爆出特朗普涉嫌避稅，對公眾來說或早已是意料中事。其實不論美國還是世界任何國家，富豪以龐大律師團隊利用各種方式避稅已是見怪不怪。如2016年爆出的巴拿馬文件便揭露了全球政要財閥把巨額資產轉移海外避稅，而特朗普本人旗下業務於1991至2009年期間六次宣佈破產，便被視為是其避開債務及稅務的財技之一。

如此琳琅滿目的避稅方式很可能是完全合法，卻反映稅務法規的嚴重漏洞及政府的不作為。《紐約時報》取得的報告顯示，特朗普自2010年獲得政府逾7,290萬美元的退稅，卻是在奧巴馬及拜登政府治下發生。其時正值金融海嘯期間，奧巴馬提出退稅方案，結果最受得益者卻是特朗普之類的富豪。當年奧巴馬以大到不能倒為由支持政府救市，華爾街大鱷得以如常取得巨額花紅，相反全國逾800萬人失業，過百萬家庭破產，為窮人提供的公共服務大幅削減。

新自由主義者倡導以退稅減稅製造財富效應以刺激經濟活動，實際卻只是令劫貧濟富的財富轉移，造成朱門酒肉臭，路有凍死骨的荒謬現象。自列根以降政府不斷減少稅項及稅額並移除監管，亦令財閥階級有更大空間避稅及累積財富。全球首富貝索斯旗下的亞馬遜於2017至2018年間便因政府的減稅方案而毋須繳交任何入息稅，反而更可獲1.29億美元的退稅，其餘巨企如通用汽車、西南航空、高盛集團自2008年起亦因類似政策以錄得稅務的淨收入。

2016年4月4日，冰島雷克雅維克，冰島人集會抗議總理貢勞格松透過離境公司隱匿資產。 千名冰島人周一上層抗議總理西格蒙杜爾·戴維·貢勞格松（Sigmundur David Gunnlaugsson）透過境外公司隱藏名下價值百萬的資產，冰島幾乎是反對黨制服他下台，約80％的國民也簽署了請願書要求他下台。（圖源：Reuters / VCG）

跨國界的資本貪婪

美國人每年平均繳入息稅逾8,000美元，為其收入的14%，而一名亞馬遜高級會員的年費為119美元，竟比特朗普、貝索斯此類富豪及巨企交的稅還要高，毋怪美國的貧富懸殊日益嚴重。當疫情肆虐，400萬人因停工停產而失業，朝不保夕之際，美國的億萬富豪身家竟暴漲共6,370億美元，其中貝索斯、蓋茨等短短數月便戶口便因政府的稅務優惠以及股市反彈，分別增加了480億及75億收入，財富更加向有強大資源及政府政策傾斜的少數人集中。

被奉為新自由主義的掌上明珠的香港，以簡單低稅制聞名於世，卻成為巴拿馬文件中各地權貴紛至沓來的避稅天堂。特區政府對稅制漏洞視而不見，曾被歐洲委員會列入不合作稅務管轄區的黑名單。而香港的稅制問題亦成為重大的社會民生問題，稅基狹窄令政府長年依賴賣地等收入，助長香港的地產霸權，迫使一般家庭成為樓奴，加深社會矛盾埋下動亂種子。政權轉過頭來卻以強硬鎮壓令異議者消音，繼續維持權貴階層的特權，形成了永不超生的怪圈。

觀乎此，所謂特朗普的避稅指控明顯只是冰山一角，一道由紐約華爾街到香港銀行街，如何揭露、追究、改革橫跨全球的走資避稅網絡的稅制正義問題方為癥結。面對在位者不論是刻意避稅的特朗普，還是治下推出明益財閥的減稅方案，並透過其胞弟及兒子在牟取海外大量利益的拜登，再加上財雄勢大，影響力遍及政商傳媒的財閥階級，勇於揭露真相的記者、公正不阿的司法人員、追求公義的社運人士、明辨是非的選民等將是公民社會不可或缺的力量。