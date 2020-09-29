美眾議院議長佩洛西：特朗普避稅報道引發國家安全問題

美國總統特朗普（Donald Trump）9月27日被美媒指避税多年並負債數億美元。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月28日稱，有關特朗普債務的報道引發國家安全問題。

美國《國會山報》9月28日報道，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）28日接受美國全國廣播公司（MSNBC）採訪時說，《紐約時報》的報道顯示，特朗普似乎有超過4億美元的債務，「公眾有權知道」，「所以對我來說，這是一個國家安全問題」。

佩洛西說，特朗普「個人向貸款人擔保欠下數億美元，而我們不知道這些貸款人是誰」，她還暗示，特朗普可能欠俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）債務，「普京在政治上對總統扮演了什麼角色？個人上？經濟上？」

佩洛西還說：「這是對美國在職家庭的一種蔑視。這是不對的。」

美國《紐約時報》9月27日爆料稱，美國總統特朗普多年來嚴重避税，特朗普報吿其集團企業的虧損大於收入，他在2000年之後的15年間，有10年未曾繳納聯邦所得税。

就在特朗普贏得總統選舉的2016年及入主白宮的第一年（2017年），特朗普僅繳納了750美元的聯邦所得税。

《紐約時報》稱，特朗普存在多年避税行為，所納税額低於一些美國中產階級，還面臨即將到期的數億美元債務。