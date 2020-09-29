【美國大選】民調：51%受訪者預測特朗普勝出首場辯論　49%選拜登

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統大選首場電視辯論舉行前夕，美國媒體最新出爐的民調顯示51%受訪美國民眾相信現任總統特朗普（Donald Trump）將在第一輪電視辯論中獲勝，49%則認為民主黨的拜登（Joe Biden）會勝出。

據美國《國會山報》9月28日報道，哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調的一項調查結果顯示，51%的美國民眾相信特朗普將在第一輪電視辯論中獲勝，49%的人認為民主黨候選人拜登（Joe Biden）將贏得勝利。有62%的受訪者表示媒體對拜登很寬容，而特朗普的這一指標只有35%。

↓想看更多美國政壇辯論的照片，請點擊放大觀看：

+2
+2
+2

美國總統大選首輪電視辯論將在9月29日晚舉行，而隨着選舉日的臨近，拜登和特朗普在幾個搖擺州的支持率差距不大。最新民調顯示，有47%可能在選舉中投票的受訪選民表示，若今天舉行選舉，他們會投票給拜登，45%的人表示他們會支持特朗普。與2019年8月舉行的同一民調相比，特朗普的支持率上升了3個百分點，而拜登的支持率則下降了2個百分點。

此外在不確定會把選票投給誰的選民當中，52%的人表示他們傾向支持拜登，48%的人傾向投票支持特朗普。

【美國大選】繼特朗普及普京後　拜登獲提名諾貝爾和平獎
【美國大選】《紐時》辯論前踢爆特朗普瞞稅　給予拜登攻擊彈藥
【美國大選】特朗普拒公開報稅表理由多多　曾直言「唔關你事」
【美國大選2020】選舉結果不明恐重演　特朗普被揭招募數千律師
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。