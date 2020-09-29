【美國大選】民調：51%受訪者預測特朗普勝出首場辯論　49%選拜登

美國總統大選首場電視辯論舉行前夕，美國媒體最新出爐的民調顯示51%受訪美國民眾相信現任總統特朗普（Donald Trump）將在第一輪電視辯論中獲勝，49%則認為民主黨的拜登（Joe Biden）會勝出。

據美國《國會山報》9月28日報道，哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調的一項調查結果顯示，51%的美國民眾相信特朗普將在第一輪電視辯論中獲勝，49%的人認為民主黨候選人拜登（Joe Biden）將贏得勝利。有62%的受訪者表示媒體對拜登很寬容，而特朗普的這一指標只有35%。

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美國總統大選首輪電視辯論將在9月29日晚舉行，而隨着選舉日的臨近，拜登和特朗普在幾個搖擺州的支持率差距不大。最新民調顯示，有47%可能在選舉中投票的受訪選民表示，若今天舉行選舉，他們會投票給拜登，45%的人表示他們會支持特朗普。與2019年8月舉行的同一民調相比，特朗普的支持率上升了3個百分點，而拜登的支持率則下降了2個百分點。

此外在不確定會把選票投給誰的選民當中，52%的人表示他們傾向支持拜登，48%的人傾向投票支持特朗普。