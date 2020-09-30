【美國大選辯論】特朗普再質疑選舉將有舞弊　籲支持者去票站監票

美國總統大選首場辯論9月29日舉行，在辯論尾聲，總統特朗普（Donald Trump）與對手拜登（Joe Biden）分別被問到會否呼籲支持者耐心等待可能延遲出爐的大選結果，拜登表示肯定，但特朗普質疑選舉存在舞弊，拒絕表態呼籲支持者冷靜，並建議支持者屆時去票站監察。

圖為9月29日，特朗普與拜登首場辯論，特朗普與拜登正面交鋒。（Reuters）

主持人華萊士（Chris Wallace）先向特朗普發問，問及他會否呼籲支持者在11月大選時冷靜，特朗普回應表示，他會叫他的支持者去投票站監察，制止票站或郵寄投票出現舞弊行為，「我希望這是場公正選舉，若是公正選舉，我100%會願意這樣做（承認結果）。」他又稱「但若然我發現有幾萬張的選票遭操縱，我可無法接受。」

受疫情關係影響，11月大選將有大量選民經郵寄投票，預計大選結果有可能延遲出爐，特朗普之前則多次批評郵寄投票會出現混亂，讓民主黨「乘虛而入」。

主持人華萊士再問道：「你這是什麼意思？你是指你會鼓動你的支持者上街？」

特朗普表示，這代表選舉存在舞弊，他特別點出在賓夕法尼亞州一個地區票站的垃圾桶中，發現有部分投票給特朗普的選票遭丟棄，證明會有舞弊。

事件發生在較早前的9月24日，司法部表示在賓夕法尼亞州一個地區票站中，有9張美軍提前投票的選票被發現丟棄在垃圾桶中。該9張的選票中有7張投給特朗普，當局正調查是否涉及人為疏忽。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

拜登：若不是我，我也會支持結果

華萊士也向拜登發問同樣問題，拜登回應指軍隊提前使用郵寄投票「自南北戰爭以來已是如此」，又稱「為何他們（長期這樣投票）不叫欺詐？從來就無人說過郵寄投票可以造成欺詐。」

拜登表示「我會說，我會接受選舉結果。因為當宣布勝選者一刻，就代表選票已經點完，已經結束。如果勝利者是我，那很好；若不是我，我也會支持結果。我將是民主黨及共和黨的總統。」