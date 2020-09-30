【美國大選辯論】特朗普插嘴不斷　拜登戰略成功

美國周二（29日）舉行總統大選首場辯論，總統特朗普和前副總統拜登首度同場較勁。兩人一開首便展開埋身肉搏，特朗普更多次打斷拜登發言，兩人疊聲互嗆不斷，就連主持人霍士新聞名主播華萊士（Chris Wallace）亦控制不了場面，更數度遭特朗普斥退。受不了被特朗普窮追猛打的拜登，忍不住說了一句「你可以收口嗎？」更很有可能成為反映此場辯論的最佳寫照。

歷時一個半小時的辯論分開六大主題，分別為法官任命、新冠疫情、經濟衰退、種族矛盾、個人往績、選舉公正，由主持人發問然後兩人自由辯論。特朗普一開首便駁斥外界對其堅持於選舉年任命法官的批評，指「選舉有後果」，其贏得了白宮及參議院，自然有權任命新法官，又指換成是民主黨當政亦會如是。特朗普又對拜登窮追猛打，指其將會跟隨桑德斯主張「社會化」醫療制度，迫得拜登跟桑德斯割席，指其不贊成全民醫保。

拜登則反撃指特朗普應對疫情不力，刻意淡化疫情並拒絕戴口罩，又急於重啟經濟令疫情遲遲未能緩和。特朗普則翻拜登舊賬，只其曾反對特朗普禁制中國人入境的封關令外，更斥之為種族主義，指自己先發制人的封關決定挽救大量美國人性命。華萊士亦針對特朗普的避稅醜聞，而特朗普則指其聰明所以能用合法方式交少點稅，又指其稅務優惠是在奧巴馬政府下獲得，而拜登則四兩撥千斤，回應其將推翻特朗普的減稅方案，用之投資在美國家庭身上。

兩人從特朗普的稅務狀況，到拜登兒子亨特的貪污指控。特朗普自詡於俄亥俄、密歇根等汽車業州份創造大量拜登當政流失的就業職位，遭拜登反駁指其貿易戰下美中貿易逆差不減反加。特朗普反斥中國「吃了你的午餐」，更打蛇隨棍上質問亨特既非成功商人，如何從中國身上得到巨額貸款，又要求解釋其從莫斯科市長夫人身上取得的3,500萬元賄款。拜登矢口否認，又反指特朗普家族亦涉及貪污勾當，兩人互數對方家人，特朗普其後亦數度重提亨特。

美國總統特朗普和第一夫人梅拉特朗普離開舞台在結束第2020總統競選辯論。(REUTERS/Brian Snyder)

特朗普藥石亂投的焦躁

及後特朗普與拜登又繼續在種族問題上針鋒相對，特朗普繼續打止暴制亂牌，又翻拜登1994年針對有色人種的《罪案法》舊賬，再反問拜登是否撐警。拜登則自辯不認同暴力示威，重申不贊成削減警隊撥款，反稱應投放更多資源訓練警察。拜登反撃特朗普火上澆油，蓄意製造分化，又質疑其鼓動白人至上主義者與示威者衝突。當特朗普被華萊士問到會否譴責白人至上主義者時，特朗普竟避而不答，更叫極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）「後退並戒備」。

當其遭華萊士連番質問是否相信氣候變化的科學理論時，特朗普先是迴避，然後辯稱環保政策會令汽車價格大增，削弱競爭力，又指《巴黎協定》損害美國利益退出協議決定正確。特朗普又反過來指拜登的環保方案造價以萬億計，迫使拜登再與進步派割席，指自己並不支持綠色新政。當拜登承諾會承認選舉結果時，特朗普則一再提出郵寄投票容易造假，又指一旦發現選舉舞弊，將不會承認選舉結果，令辯論在爭論不休之聲中結束。

論全場緊迫的氣勢，表現強勢的特朗普完全壓過了拜登，令整場辯論拜登多次要華萊士出手相助，甚至不時形成特朗普以一敵二的印象。不過拜登在如此壓力下，除了避免被抹紅而將全民醫保、削警經費、綠色新政等主張統統割席，雖然或影響年輕及進步派選民的支持，但亦不致亂了陣腳。相反特朗普不斷打斷對方的咄咄逼人，亦令辯論的可觀性大減，甚至表現出其因為落後而藥石亂投的焦躁，對其爭取中間選民或會有負面影響。

民主黨總統候選人喬·拜登迎接他的妻子吉爾，她在結束舞台到達美國。總裁唐納德·特朗普和民主黨總統候選人喬·拜登第2020總統IAL競選辯論舉行了校園克利夫蘭的凱斯西儲大學的診所克利夫蘭，俄亥俄州，美國。 9月29日，2020。路透社/ Brian Snyder

拜登：關乎你的家庭

當拜登訴說其英年早逝的長子博拜登曾到伊拉克參軍並屢立軍功，特朗普插嘴道「你在說亨特嗎？」並再次提及亨特接受中俄巨額資金之事，並指亨特因服用可卡因而遭軍方革職之往事，拜登則指亨特曾有濫藥問題但已克服，並自稱以其兒子為傲，便顯得拜登父子情深，特朗普卻不近人情。特朗普辯論雖大多處於上風，然而其諸多議題如醫保、口罩、疫苖、示威、環保等都站在民意的對立面，使其未能重演上屆辯論以貿易問題重擊希拉里的殺着。

特朗普多次提出的亨特問題，令辯論成為兩人互數對方家庭的局面。但正如拜登向選民陳情，「此不是關乎我的家庭，或他的家庭，而是關乎你的家庭，美國的國民。」事實上亨特的收受中俄巨額資金，對於受疫情威脅、經濟衰退打撃，朝不保夕的普羅大眾而言又是否如此重要？正如當年特朗普家人醜聞不斷，其本人亦因私生活以及避稅等問題而遭炮轟，仍然無損其最終入主白宮。特朗普及拜登最終能否改善一般美國家庭的生活，似乎才是選民最關心的議題。

辯論後哥倫比亞廣播公司的民調顯示，有48%受訪者認為拜登勝出辯論，認為特朗普為贏家則有41%，差距恰好為大選全國民調的七個百份點，反映辯論暫時未有對選情造成顯著影響。而法官任命爭議令兩黨選民歸邊，因疫情而採用的郵寄投票，亦使至今已有過百萬人經已投票，皆令辯論對選舉形勢的影響大減。特朗普在辯論中未能重撃拜登，而拜登在其強勢下亦未有大亂陣腳，雙方各自形勢未能扭轉，對於領先的拜登來說，縱是無甚表現卻已是戰略成功。