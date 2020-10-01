【美國大選】辯論一片混亂收視大不如前　委員會修改形式維持秩序

美國大選首場辯論登場，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的交鋒陷入一片混亂，收視大不如前。總統競選辯論委員會9月30日宣布，將修改辯論形式，確保有序討論議題。

根據初步收視數據，大約有2,870萬觀眾透過美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司（NBC）和霍士電視台（Fox）觀賞辯論，四年前特朗普和前第一夫人希拉里（Hillary Clinton）辯論則有約4,500萬觀眾收看。其他電視台的數字尚未公布。

負責舉辦辯論的總統競選辯論委員會表示，將修改規則避免再次出現混亂場面。聲明指，特朗普和拜登的辯論反映應該為辯論形式設增額外結構，確保更加有序討論議題，並提到正在謹慎考慮將採取的修訂，並於短時間內公布。

拜登表示，希望未來辯論的主辦單位可以關閉未發言的候選人的咪高峰。他形容，辯論和特朗普的表現是全國的尷尬。特朗普則批評主持辯論的霍士新聞主播華萊士（Chris Wallace），指對方度過艱難的夜晚，形容辯論是「二對一」。

兩黨副總統候選人下周將出席辯論。特朗普和拜登下場辯論10月15日舉行。