白宮官員回應撤銷逾千中國公民簽證　稱只針對1%中國留學生

針對美國日前撤銷1,000多名中國學生的簽證，白宮一名高官9月30日表示，這只針對在美國40萬中國留學生中的約1%。

據路透社10月1日報道，美國白宮一名高級官員9月30日表示，美國針對中國「試圖收集美國技術和其他訊息」的行為，只針對在美國40萬中國留學生中的約1%。

白宮副國家安全顧問波廷格（Matt Pottinger）表示，絕大多數中國學生都受到美國歡迎。波廷格是美國總統特朗普（Donald Trump）中國政策制定過程中的重要人物。

波廷格在列根研究所（Ronald Reagan Institute）舉辦的一場網絡活動中，談及美國政府認為存在安全風險而拒絕向中國公民發放學生簽證的政策時說，這是一種外科手術式的做法。

波廷格說：「特朗普總統已經採取行動，針對這一龐大數字中大約1%的人，針對與軍方有關的中國研究人員，這些人在某些情況下使用虛假的藉口，甚至是虛假的身份。」

他還說，其他案件涉及到一些人，他們來美國是為了獲得「對中國軍事發展或鎮壓本國人民有用的技術」。

波廷格指出，絕大多數中國學生是「我們很高興在這裏學習的人，很多人將留在這裏，開創偉大的事業」。

此前，美國國務院發言人9月9日表示，根據特朗普今年5月29日簽署的行政文件，美國務院迄今已撤銷了1,000多名中國學生的簽證，這些被認為存在「安全風險」的中國學生和研究人員暫時無法入境。