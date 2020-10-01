納卡地區持續衝突　美法俄領袖聯合聲明促亞美尼亞與阿塞拜疆停火

亞美尼亞與阿塞拜疆自9月27日開始在納戈爾諾—卡拉巴克地區（Nagorno Karabakh）地區發生軍事衝突，造成多人傷亡，美國、法國與俄羅斯三國領袖10月1日發表聯合聲明，促請亞美尼亞與阿塞拜疆停火。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日發表聲明，呼籲納卡地區交戰方停火，並敦促亞美尼亞、阿塞拜疆承諾立即展開會談。

三國領導人在聲明中稱，呼籲有關軍事力量立刻停止敵對行動，呼籲亞美尼亞和阿塞拜疆領導人立即承諾恢復實質談判。

阿塞拜疆和亞美尼亞位於南高加索地區，曾經是蘇聯加盟共和國。納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民大多是亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞為爭奪納卡地區開戰，兩國1994年達成停火協議。

這場自9月27日展開的軍事衝突，至今已造成過百人死亡，兩國均聲稱對方損失重大。阿塞拜疆國防部表示，已導致亞美尼亞方面有2,300名士兵死傷。至於亞美尼亞則指稱，阿塞拜疆失去130名軍人，同時另有200名軍人受傷。聯合國安理會9月29日召開緊急會議，發表聲明呼籲雙方立即停火。

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