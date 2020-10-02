美國50名參議員致函萊特希澤　籲啟動美台全面貿易協議談判

來自美國兩黨的50名參議員10月1日致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），呼籲開啟美台全面貿易協議的正式談判進程。

美國國會存在一股強大的支持台灣的勢力，推動近年來美台關係持續升温，引發北京的強烈不滿。（AP）

據英國路透社10月1日報道，來自兩黨的50名美國參議員呼籲特朗普（Donald Trump）政府開始與台灣談判雙邊貿易協定，這是議員們推動美國採取更強硬行動對抗中國努力的一部分。

42名共和黨人和8名民主黨人致信美國貿易代表萊特希澤，提及台灣作為美國經濟夥伴和安全盟友的記錄，並鼓勵萊特希澤開啟美台全面貿易協議的正式談判進程。

台灣長期以來一直尋求與美國達成自由貿易協議，但華盛頓一直抱怨台灣存在進口美國豬肉和牛肉的壁壘。

+ 2 + 2 + 2

台灣8月宣布放寬對美國牛肉和豬肉的進口限制，為最終達成協議鋪平了道路，預計將於2021年1月1日生效。

中央社10月1日對該消息進行較為詳細的報道。報道稱，佔美國參議院總席次一半的50位美國聯邦參議員1日聯合致函美國貿易代表萊特希澤，稱台灣是美國長期經濟夥伴與安全盟邦，呼籲儘速就美台雙邊貿易協定（BTA）展開談判。

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）8月訪台並會見台灣總統蔡英文，成為40年來訪問台灣的最高層級美國官員（請點擊放大觀看）：

+ 2 + 2 + 2

參議員在信函中指出，台灣是美國許多產業的可靠合作伙伴，這對美國供應鏈多元化十分重要，也有助於減少美國對中國大陸的依賴，美國供應鏈的多元化對美國國家安全至關重要。

參議員表示，自由開放的印太地區是美國積極努力的目標，以打擊中國大陸使用不公平貿易行為與其他政策提高在該區域的經濟主導地位。

信函最後指出，美台貿易協定將能促進美國、台灣與印太區域整體安全與經濟成長，參議員敦促美國政府優先考慮與台灣達成全面貿易協定，並期盼與美國貿易代表共同完成此一框架。