【特朗普確診】蓬佩奧無恙　惟重新考慮下周亞洲之行

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美國總統特朗普（Donald Trump）及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），外界擔心與特朗普有緊密工作關係者會否已受感染。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日稱他與妻子已接受檢測，兩人樣本對病毒測試呈陰性反應。

他說在總統夫婦染疫後，為安全計會再就其亞洲之行考慮。

他在從意大利羅馬乘飛機往克羅地亞（Croatia）的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）時對記者稱，尚未就此做出決定。

他是美國總統繼承順位排行第四的人。他說沒有做出在反映他這個排名的其他改變。

特朗普確診：圖為美國務卿蓬佩奧10月2日抵達克羅地亞杜布羅夫尼克，展開為期6天的南歐之旅。蓬佩奧稱與他的妻子在飛機着陸前20分鐘已通過檢測，證實沒有染疫。（AP）

蓬佩奧稱他與夫人在杜布羅夫尼克落機前20分鐘已通過測試，證實沒有染疫。

他說對上一次見到特朗普，是在9月15日。

蓬佩奧原擬下周將訪問亞洲三地，包括日本東京、蒙古國的烏蘭巴托（Ulaanbaatar）以及韓國首爾。

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