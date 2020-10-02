【特朗普確診】Twitter網友反應熱烈　似喜多於悲

繼高級顧問希克斯（Hope Hicks）10月1日確診新冠肺炎之後，特朗普在2日清晨1時左右在Twitter上宣布與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同檢驗確診，將會進入隔離。雖然華盛頓夜色已深，但Twitter網友反應極其熱烈。

正如美國政治分裂的形勢一般，網友表態也呈現兩極，不過似乎以嘻笑怒罵、幸災樂禍者佔得了上風。

甚為常見的一張圖，是《阿森一族》（The Simpsons）的特朗普棺材圖，其用意不述自明。

（Twitter截圖）

另外，亦有「善心」網友為特朗普提議療法。早前，特朗普曾提議人們研究注射漂白水對抗新冠病毒。不少網友也踴躍建議特朗普親身試驗。

（Twitter截圖）

在9月29日的總統辯論中，特朗普曾嘲笑拜登經常戴口罩、跟別人隔着200呎講話也要「戴上我所見過最大的口罩」。一些網友也給特朗普來個「遲來的建議」，希望他能向拜登「學習」戴口罩。

Of course I had to write something! This message made me laugh this morning pic.twitter.com/IWaImEgGzU — FBA (@FrankBauerfeind) October 2, 2020

當然，特朗普的示持者看到領袖染病，也有留言為他祈禱。

（Twitter截圖）

有醫學界人士也藉機宣傳自家機會的血清療法，提議特朗普一試。

（Twitter截圖）

也有相信特朗普將破解販賣兒童、飲童血主宰全球集團的陰謀論者留言批評幸災樂禍者表現出「惡魔領域的憤怒」（anger in the demonic realm），更說這是唯一解釋。