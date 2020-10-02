特朗普確診後取消未來行程　傳拜登接受病毒檢測

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，白宮緊急更改特朗普未來兩日的官方行程。與此同時美國媒體報道，民主黨總統候選人（Joe Biden）將緊急接受病毒檢測。

特朗普宣布自己確診感染新冠後，10月2日白宮立刻修改特朗普的行程，只留下一個活動，就是主持一場電話會議，討論如何支援容易感染新冠肺炎的老人。

特朗普拜登9月29日進行首場辯論，雙方均未戴口罩（點擊圖集瀏覽）：

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與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）引述一個熟悉拜登計劃的消息人士報道，拜登將於當天早上接受新冠病毒檢測。

CNN首席醫療記者兼醫生格普塔（Sanjay Gupta）表示「他（拜登）確實需要立即接受檢測，因為他曾接觸過一個新冠病毒檢測呈陽性的人。」

10月2日凌晨，特朗普在Twitter上透露，自己和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在新冠病毒檢測中呈陽性。隨後，幾天前曾與特朗普同場辯論的民主黨總統候選人拜登的健康狀況，同樣引發外界關注。特朗普目前的情況不嚴重，白宮醫生稱，他預計特朗普在康復期間能夠繼續履行職責。