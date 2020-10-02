【特朗普確診】拜登回應：祝總統夫婦早日康復　為他們祈禱

美國總統特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，他的競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首度回應事件，他表示祝總統夫婦早日康復。

拜登10月2日在Twitter表示，他與妻子祝願特朗普與第一夫人梅拉尼婭早日康復，他又表示「我們將繼續為總統和他的家人的健康和安全祈禱。」

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

在之前的9月29日晚上，特朗普與拜登進行第一場大選辯論，當時雙方在台上都沒有戴口罩。美國有線新聞網絡（CNN）首席醫療記者兼醫生格普塔（Sanjay Gupta）表示，雖然兩人辯論時在台上保持社交距離，也從不同位置出場，很可能沒有近距離聚在一起，但拜登仍有遭感染風險。

格普塔認為拜登應該立即接受檢測，他稱「只要你在室內的話，就能把病毒想像成煙霧一樣」。

特朗普拜登9月29日進行首場辯論，雙方均未戴口罩（點擊圖集瀏覽）：