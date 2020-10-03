【特朗普確診】白宮前高級顧問康韋確認感染新冠肺炎

曾任美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）10月3日確認感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

連同她在內，已有7名曾出席特朗普宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官活動的人確診。

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

她在推文中指出，自己的樣本在病毒檢測呈陽性反應。她說自己徵狀輕微、有輕度咳嗽，現時感覺良好。

康韋稱，她在就診後已進入隔離狀態。

她在推文中寫道，她的心與備受全球大流行影響的人在一起。

康韋8月23日晚上宣布會在月底離任，同時她丈夫喬治（George Conway）亦正退出反對總統特朗普連任的「林肯計劃」（Lincoln Project）。二人均表示需要專注於他們的家庭。

在她宣布辭職前，其立場「反特」、年方15的女兒克勞迪婭（Claudia）23日較早時曾威脅說要與家人脫離關係。克勞迪婭其後指網民曲解她的意思，但同時又在TikTok發片擺出勝利者的姿態。

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