【特朗普確診】白宮高級顧問康韋確認感染新冠肺炎

撰文：許懿安
最後更新日期：
美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）10月3日確認感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。
連同她在內，已有6名曾出席特朗普宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官活動的人確診。
Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020
As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️
她在推文中指出，自己的樣本在病毒檢測呈陽性反應。她說自己徵狀輕微、有輕度咳嗽，現時感覺良好。
康韋稱，她在就診後已進入隔離狀態。
她在推文中寫道，她的心與備受全球大流行影響的人在一起。