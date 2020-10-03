【特朗普確診】白宮高級顧問康韋確認感染新冠肺炎

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）10月3日確認感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

連同她在內，已有6名曾出席特朗普宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官活動的人確診。

她在推文中指出，自己的樣本在病毒檢測呈陽性反應。她說自己徵狀輕微、有輕度咳嗽，現時感覺良好。

康韋稱，她在就診後已進入隔離狀態。

她在推文中寫道，她的心與備受全球大流行影響的人在一起。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。