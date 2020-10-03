新西蘭大選開始提前投票　民調指阿德恩或需組聯合政府

新西蘭大選將在10月17日舉行，至於提前投票則早在10月3日開始，總理阿德恩（Jacinda Ardern）3日上午抵達票站投票。過去民調看好阿德恩所屬工黨可以單獨執政，但路透社報道，近日民調顯示在野黨的支持率上升，阿德恩有可能需要籌組聯合政府。

民眾可在全國約450個票站提前投票。選舉委員會首席選舉事務主任賴特（Alicia Wright）預料，提前投票的票數可能佔高達總票數60%。在2017年大選中，提前投票的票數佔47%。

阿德恩目前領導新西蘭工黨，她也成為近年最受民眾歡迎的新西蘭總理，特別是她在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面的成績備受肯定。她2019年處理基督城（Christchurch）清真寺槍擊案及懷特島（White Island）火山爆發事件的手法，也獲得不少國民讚許。

至於新西蘭工黨的主要對手則是新西蘭國家黨，由黨魁柯林斯（Judith Collins）領導，柯林斯2002年已首次進入國會，她2009年擔任警察部長期間，通過法案允許警察發現飛車黨第三次違法時，碾碎他們的車輛，因此得到「粉碎機」的稱號。

雖然外界看好阿德恩可以連任，但路透社3日報道，近日一個民調顯示柯林斯的支持率正在上升，阿德恩可能需要與其他政黨籌組聯合政府。