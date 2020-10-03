【特朗普確診】白宮醫生：他情況良好　目前未有出院時間表

美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日確診新型冠狀病毒（COVID-19），2日入院接受治療，留院一晚後，白宮醫療團隊3日公布他的最新情況，指他目前情況良好，但現時未有實際出院時間。

白宮醫生康利（Sean Conley）與醫療團隊3日在特朗普入住的馬里蘭州（Maryland）沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）外會見傳媒，他表示滿意特朗普現時的情況，稱對方除了有些過重外，身體機能大致正常。而特朗普稱感覺可以即時出院，他會繼續在醫院處理政務。

特朗普在過去24小時已經沒有出現發熱病徵，目前仍由醫療團隊密切留意情況，以防出現併發症，不過他沒有出現呼吸困難，亦無需靠更多氧氣協助呼吸，惟醫生沒有確認對方曾經需要額外氧氣。

醫療團隊亦指，特朗普正接受為期5天的瑞德西韋（Remdesivir）藥物療程，他曾經問及服用羥氯喹（Hydroxychloroquine），不過醫生稱沒有提供。

至於同樣確診的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），醫生表示她的情況同樣不錯，稱她沒有入院的需要。

白宮醫療團隊一直強調特朗普的情況理想，但路透社引述消息人士指，特朗普現時尚未完全步上康復之路，形容未來48小時將會是關鍵時期。