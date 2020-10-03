【特朗普確診】水門案記者公開4月採訪錄音　特朗普稱不擔心染疫

撰文：何文翰
最後更新日期：
美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，美國媒體同日公開一段特朗普4月時接受資深記者伍德沃德（Bob Woodward）訪問的錄音，這位74歲總統當時表示不擔心自己會「中招」。
▼想看更多10月2日特朗普動身從白宮前往醫院的過程，請點擊放大觀看：
+19
+19
+19
這段錄音來自揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward），他4月13日曾訪問特朗普，這段錄音10月2日透過美國有線新聞網絡（CNN）公開。
特朗普表示病毒很容易傳播
特朗普當時向伍德沃德提到這次的病毒帶來瘟疫，造成巨大傷害，又指出病毒很容易傳播，容易得甚至難以置信。（It’s so easily transmissible. You wouldn’t even believe it.）
但當伍德沃德問特朗普是否擔心受感染，特朗普隨即回應說「不，我不擔心。我不知道為何不擔心，但我不擔心。」伍德沃德再追問為什麼，特朗普則回答稱「我不知道，我就是不擔心。」（I don’t know. I’m just not.）
▼更多曾與美國總統特朗普接觸或同場的新冠肺炎確診者，請點擊放大觀看：
伍德沃德因揭發水門事件成名，他的新書《憤怒》（Rage，暫譯）在9月出版，在美國引發熱議。
▼有關《憤怒》其他內容：
▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：
< a href=" https://www.facebook.com/hk01.news ">01新聞