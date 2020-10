【特朗普確診】水門案記者公開4月採訪錄音　特朗普稱不擔心染疫

美國總統特朗普(Donald Trump)10月2日宣布確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)後,美國媒體同日公開一段特朗普4月時接受資深記者伍德沃德(Bob Woodward)訪問的錄音,這位74歲總統當時表示不擔心自己會「中招」。

這段錄音來自揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德(Bob Woodward),他4月13日曾訪問特朗普,這段錄音10月2日透過美國有線新聞網絡(CNN)公開。

特朗普表示病毒很容易傳播

特朗普當時向伍德沃德提到這次的病毒帶來瘟疫,造成巨大傷害,又指出病毒很容易傳播,容易得甚至難以置信。(It’s so easily transmissible. You wouldn’t even believe it.)

但當伍德沃德問特朗普是否擔心受感染,特朗普隨即回應說「不,我不擔心。我不知道為何不擔心,但我不擔心。」伍德沃德再追問為什麼,特朗普則回答稱「我不知道,我就是不擔心。」(I don’t know. I’m just not.)

伍德沃德因揭發水門事件成名,他的新書《憤怒》(Rage,暫譯)在9月出版,在美國引發熱議。

