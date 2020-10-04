【特朗普確診】「白宮群組」再多一人確診　新澤西州前州長中招

美國總統特朗普（Donald Trump）日前證實感染新型冠狀病毒（COVID-19）後，多名白宮人士相繼確診，當地傳媒指有超過20人在「白宮群組」榜上有名，最新一人為新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）。

克里斯蒂在10月3日於Twitter留言，指自己確診並會接受治療，但他沒透露有否出現病徵。他向美聯社表示，自己最近一次與特朗普會面是在9月29日，當時他為特朗普出席總統候選人辯論作準備。

克里斯蒂曾在2日指自己在辯論當天的驗毒結果呈陰性，而且沒有任何病徵。

I just received word that I am positive for COVID-19. I want to thank all of my friends and colleagues who have reached out to ask how I was feeling in the last day or two. I will be receiving medical attention today and will keep the necessary folks apprised of my condition. — Governor Christie (@GovChristie) October 3, 2020

除了克里斯蒂，多名最近曾與特朗普接觸或出席相關活動的人都相繼證實受到感染，包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、特朗普的競選經理施特平（Bill Stepien）、其高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）、參議員邁克李（Mike Lee）、參議員蒂利（Thom Tillis）、最高法院大法官提名人選巴雷特（Amy Coney Barrett）母校聖母大學（University of Notre Dame）的校長詹金斯（John Jenkins）、共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）和3名白宮記者。

另外，共和黨佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）3日早上受訪時指自己在2日接受相信是第6次檢驗後，結果再次呈陽性。其發言人之後強調斯科特講錯說話，他亦隨即在Twitter澄清自己沒有確診。