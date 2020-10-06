【特朗普確診】特朗普出院返回白宮

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己與太太確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），同日傍晚入住馬里蘭州（Maryland）的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）；特朗普於當地時間周一（10月5日）出院，乘坐「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機返回白宮繼續接受治療。

穿上西裝的特朗普自行步出醫療中心，他戴著白色外科口罩，精神看來相當不錯，期間豎起姆指向在場傳媒表示感謝，惟未有發表講話。

同樣確診的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一直留在白宮隔離，她也在Twitter表示現時感覺不錯，會繼續在家休息，她感謝醫護人員，並為其他確診者祈禱。

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特朗普較早前在Twitter發文表示自己目前感覺非常好，並預告將於周一傍晚6時30分出院。他留言稱：「目前感覺真的很好！ 不要害怕Covid（新冠病毒），勿讓它支配你的生活。 在特朗普政府團隊領導下，我們已研發出一些非常好的藥物和對病毒的認識，我感覺現在（身體狀況）比20年前更好！」

特朗普的白宮私人醫生康利（Sean Conley）表示，特朗普超過72小時無發燒，血氧濃度正常，健康情況已符合甚至超過所有醫院的出院標準，雖然尚未脫離困境，但可以安全地返回白宮，並會受到「全天候的世界級醫療照顧」。