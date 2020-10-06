【特朗普確診】返抵白宮後即除掉口罩　拜登：對他染疫不感意外

美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日傍晚出院，回到白宮後一度將口罩摘掉，他的競選對手拜登（Joe Biden）5日晚接受訪問時回應稱，特朗普染疫印證口罩很重要。

拜登10月5日晚接受美國全國廣播公司（NBC）的訪問。主持人就特朗普出院回到白宮後，在附近還有人的情況下，將口罩摘掉一事提問拜登，拜登回應指，很高興看到特朗普狀態良好，「坦白說，我對特朗普感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不感意外。」

拜登指出，希望特朗普所經歷的一切能夠給美國人民一個正確的教訓：口罩很重要，它們能夠拯救生命，並能夠阻止病毒傳播。

拜登又說，希望他聽從科學家的意見，支持戴口罩，支持在全國範圍內強制戴口罩。

I would hope that the President having gone through what he went through will communicate the right lesson to the American people: Masks matter. They save lives. pic.twitter.com/Hc8lovKEwB — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

拜登當天還在Twitter上重申戴口罩的重要性。他寫道：「口罩很重要，它們能夠拯救生命。」

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特朗普因感染新冠肺炎從10月2日晚開始住院，10月5日傍晚出院，並返回白宮。

美國「海軍陸戰隊一號」總統專用直升機10月5日晚上7時左右在白宮南草坪着陸。特朗普走出直升機，沿着台階而上。走上台階後，他摘掉口罩，雙手豎起拇指，並舉手敬禮，揮手致意，隨後走進了白宮。

雖然白宮醫生團隊做出讓特朗普出院的決定，但是白宮醫生康利（Sean Conley）10月5日下午也強調，特朗普並未完全擺脱危險，出院後會接受全天候監察。