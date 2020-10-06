新冠肺炎｜特朗普確診出院：唔好驚　引基斯伊雲斯不滿狂怒插

美國總統特朗普（Donald Trump）於10月2日公布消息，指自己跟太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19），曾傳出他高燒不退且呼吸困難，但特朗普已於當地時間周一（10月5日）出院，並乘坐「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機返回白宮繼續接受治療。

美國總統特朗普（Donald Trump）因感染新冠肺炎從10月2日晚開始住院。10月5日傍晚，特朗普出院並返回白宫。（AP）

日前着上西裝的特朗普步出醫療中心，精神狀態似乎不錯，他有戴上口罩之餘都有跟現場傳媒大舉姆指以示感謝。後來才再在個人Twitter發文，他寫下：「目前感覺真的很好！不要害怕Covid（新冠肺炎），不要讓它支配你的生活。 在特朗普政府團隊領導下，我們已研發出一些非常好的藥物以及對病毒的認識，我感覺現在（身體狀況）比20年前更好！」

特朗普指自己的身體狀況）比20年前更好。（網上擷圖）

其後都有講明「會即將重返競選戰役之路！假新聞只顯示出虛假的民意調查。」為自己的支持者打下強心針。

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基斯伊雲斯繼續在Twitter上表示對特朗普的不滿。（Getty Images）

不過對於特朗普的發言，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）表示相當不滿，他在個人Twitter上寫下「不要害怕Covid（新冠肺炎）？你有最好的醫生和最好的藥物，你真的以為所有人都能有同樣的待遇？遺憾地這事你不是不知道，只是你一點都不在乎！」

基斯伊雲斯直言不諱，大數特朗普的不是。（網上擷圖）

基斯伊雲斯10月6日上傳一張自己中學時期的照片，非常青澀！（Chris Evans IG）