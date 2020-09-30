美駐聯合國大使：沒有台灣參與的聯合國是「欺騙世界」

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）於當地時間9月29日表示，「世界需要台灣充分參與聯合國體系」，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。

台灣、美國、日本日前合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聚焦透過公私協力夥伴關係推動國際發展的活動，克拉夫特29日透過視訊在活動致詞表示，美國總統特朗普（Donald Trump）是台灣可信賴朋友，美國政府支持台灣發揮國際作用，「這是特朗普政府和台灣、日本在GCTF上攜手合作的原因」

美國駐聯合國大使克拉夫特。 (UNTV via AP)

克拉夫特說，台灣捍衛人權、實施民主，擁有全球最強盛的經濟之一，對教育、醫療與公民自由的投入獲得廣泛敬重，「台灣世上一股良善力量，世界需要台灣充分參與聯合國體系」，特別是在影響公衛和經濟發展的事務上，沒有「台灣充分參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉夫特並將在GCTF的致詞內容，貼在自己的Twitter帳號上，蔡英文和台灣駐美代表蕭美琴都轉推分享。蔡英文在推文中表示，很高興能有美國這樣值得信賴（trusted partner）的夥伴，很高興美國駐聯合國大使認知到台灣對公衛及經濟發展的貢獻，並支持將台灣納入聯合國系統，「若台灣能進一步參與國際社會，就可以為全世界做出更多貢獻」。

蕭美琴也感謝美國駐聯合國大使說出台灣參與聯合國的必要性，「聯合國系統對待台灣實在不公」。同時稱讚克拉夫特推文照片中，作為背景的台灣黑熊娃娃，她說，「順帶一提，我喜歡那隻在背景的福爾摩沙熊」。

早在今年5月，美國駐聯合國代表團曾發Twitter說，禁止台灣踏入聯合國場所「不僅冒犯台灣人民的驕傲，也侮辱聯合國的原則」。

中國常駐聯合國代表團隨即發表的回應說，美國此舉嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政。中國常駐聯合國代表團發言人在回應中說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國常駐聯合國代表團還要求美國「立即停止為台說項，停止進行政治操弄，停止破壞國際社會抗擊疫情的努力。」