美國會報告指四大科技企業濫用權力壟斷市場

美國眾議院一個委員會10月6日公開一份調查報告，指4大科技企業利用「殺手合併」打擊對手，並徵收過分的費用及強迫小企業以利潤之名作出壓榨。

有關報告由民主黨領導的眾議院司法委員會旗下的反壟斷小組撰寫，全長449頁，小組經過長達一年多的調查，研究130萬份文件及訪問超過300人後，發現蘋果公司、亞馬遜、Google母公司Alphabet及Facebook等企業營運有份競爭的市場，為他人定立規則，但自己則有另一套標準。

委員會列出這些公司濫用權力的例子，披露它們的企業文化可能決意於保住互聯網的主流地位。

報告不點名地建議Google禁止營運緊密相關的生意，包括不可同時參與競投和管理網上廣告拍賣平台，而是應該為生意劃出明顯界線。另外小組亦提到Facebook在2012年收購Instagram一事，指後者當時勢力細小但甚具影響力，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）當時看中Instagram的潛力，指Instagram正建立可與Facebook匹敵的網絡，為Facebook帶來威脅。

小組提出可能更改反壟斷法的指引，例如禁止如亞馬遜等企業營運有份參與的市場；以及向執行反壟斷法的部門司法部反壟斷部門及聯邦貿易委員會的撥款等。