美媒：德國高官為怕影響中德關係　曾阻中國影響力報吿發布

美國媒體報道，德國一名高官曾於2018年封殺一份關於中國在德國影響力的敏感情報報吿，原因是害怕傷害中德貿易關係。

美國媒體Axios10月7日報道，據兩名美國前任情報官員表示，該報吿內容探討中國如何試圖影響德國各級政府、社會與企業，尤其深入討論中國政府與德國企業之間的密切關係。但在該報吿於德國政府內部傳播開來之前被一名德國高官主動叫停。雖然德國總理默克爾（Angela Merkel）已看過這份報吿，但除她以外幾乎沒有人再看過這份報吿。

Axios向德國聯邦政府尋求對此事的回應，但發言人拒絕回覆，並表示德國政府的原則之一是不回覆任何與情報活動或情報資料有關的內容。報道指出，德國對華政策此前曾由貿易關係主導。德國前駐華大使史丹澤 （Volker Stanzel）表示，德國經濟非常依賴出口，這給企業帶來了很大的影響。

據經濟研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）中歐關係研究員巴爾金（Noah Barkin）表示，默克爾的做法是在私下裏而非公開批評中國。隨着多個國家逐漸對華強硬，德國的氣氛也開始轉變，2021年的德國議會選舉中對華強硬的候選人可能更具優勢。

巴爾金指出，德國在歐盟扮演重要角色，一旦德國對華態度改變，歐盟的態度也很可能改變。