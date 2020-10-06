中大民調：43.9%受訪港人　如有機會將打算移民

香港中文大學香港亞太研究所發表民意調查，有43.9%受訪市民指，如有機會將打算移民或移居外地，另有46.8%受訪市民表示沒有打算。 中大表示，香港在宜居城市的平均評分為49.6分，較2019年9月顯著下降，也是2017年有評分以來的低位，有一成半市民表示已準備移民，相較1年前調查顯著增加。

23.8%人選英國 11.6%選澳洲

今次調查在9月18至24日以電進行，共有737個成功樣本。有移民或移居外地意欲的市民中，35%表示近期已準備移民或移居，64.8%表示未有準備。以所有受訪市民為基數，15.3%表示有做準備，另有28.4%人沒有做準備，有做準備的數字是近3年以來最高。

有移民或移居意欲的受訪市民中，23.8%目標為英國，11.6%為澳洲，10.7%為台灣，亦有15.7%人未決定。

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27.3%不滿政府政策 選目的地最看重自由

有意移民或移居意欲的受訪市民多項選擇之下，有27.3%人選擇「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」、23.6%人選擇「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」，19.8%人選擇「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」，17.6%人選擇「香港政治不民主」。

至於為何選擇該移民目的地，23.3%人選擇「該處自由（包括言論自由）/人權狀況較好」、19.4%人選擇「該處居住環境較寬敞」、18.7%人選擇「該地政制較民主」，15.2%人選擇「該處放寬港人移民條件」。

中大表示，相對2017至2019年調查，今次調查顯示市民最大移民因素都與政治有關。

移居內地方面，有9.5%市民表示有此打算，87.6%表示沒有打算。而有意移居內地的受訪者，24.8%表示因為「香港居住環境擠迫」，34.3%選擇內地的受訪者表示「內地居住環境較寬敞」。