英國指與歐盟貿易談判仍有分歧　籲把握時機達成共識

英國脫歐的過渡期接近屆滿，惟英國與歐盟至今仍未達成貿易協議，倫敦方面在10月7日表示，估計有三分二機會在15日前取得共識，因此呼籲布魯塞爾把握時機。

英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）7日在國會稱有機會取得協議，但強調雙方亦可能不歡而散，並指首相約翰遜（Boris Johnson）早前提出的10月15日為談判限期的底線不會改變。他表示英國的談判大門不會關上，假如雙方達成共識，之後仍有大量文件工作要處理。

約翰遜同日向歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，談判取得一些進展，但仍有明顯分歧。內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）則認為，現時達成協議的機會為66%，不過指假如歐盟無意妥協，而且沒有良好協議，英國會加快準備應對無協議的情況，強調英國不會成為歐盟的人質，亦不會為了取得協議而不惜一切。

米歇爾其後回應高文浩的言論，稱歐盟有意達成協議，但亦不會賠上一切代價，他呼籲英國須開誠佈公展示立場。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）同日向歐盟成員國代表講述談判進展後，有與會外交官向路透社透露，指巴尼耶的言論不算樂觀，而且大家對15日以英國脫歐為主的歐盟峰會沒有抱太大，並預計談判會繼續進行。