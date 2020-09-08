【新聞背後】重用脫歐協議倒迫策略　英國歐盟貿易談判能否成功？

英國與歐盟貿易談判即將重啟，英國政府先後傳出消息，指英國將告知歐盟，會把貿易談判限期設在10月15日，並表示在本周開始的談判必須取得成果。英國拒絕無了期的談判，寧願以「澳洲模式」，即無協議與歐盟保持貿易關係。

圖為9月3日，約翰遜（Boris Johnson）與內閣成員開會後，走出外交及聯邦事務部。（Getty）

英國在2020年1月31日脫歐，目前進入脫歐的過渡期，英國需要在2020年的12月31日前，與歐盟達成貿易等的協議，確定兩者在英國脫歐後的關係。

還記得首相約翰遜（Boris Johnson）在2019年上任後，多次強調英國一定要在10月31日的舊限期前脫歐，他的「寧死在渠溝」演說令人印象深刻。儘管英國最後仍是要延長脫歐期限至2020年的1月31日，但英國最終仍是有驚無險地通過了脫歐協議，順利脫離歐盟。

當時約翰遜的策略是倒迫歐盟，鎖定談判期限，迫使歐盟談判。約翰遜明白無協議脫歐對英國會造成衝擊，但同時歐盟亦不能倖免，在聲言會打「七傷拳」的情況下，歐盟被迫加快談判速度。儘管約翰遜在最後階段仍就個別難題如北愛爾蘭的邊界、關稅等一定程度妥協，但他仍帶着新協議回國家，並在國會通過文翠珊（Theresa Mary）無法通過脫歐協議，總算取得成果。

圖為7月12日，位於英國南部的多佛爾港（Port of Dover），未來這港口將成為英國與歐盟貿易的其中一個重要港口。（Getty）

重用舊策略加速貿易談判

受到疫情影響，脫歐貿易談判過程變慢，但過渡期限仍是12月31日。約翰遜這次既設立10月15日限期，又放話要求重啟談判必須取得成果，策略可謂與當年進行脫歐談判時差不多。約翰遜說明「澳洲模式」（即無協議）也是取得成果，意味等於告訴歐盟英國隨時可退出談判。

另一方面，有報道指約翰遜亦希望透過立法，重新定義有關北愛爾蘭邊境政策，但這有可能改變脫歐協議中的安排。歐盟警告若無視2020年的協議，那貿易談判將無法進行下去。

北愛邊界問題將如何處理，約翰遜再一次的倒迫歐盟策略能否奏效，相信很快就會揭曉。