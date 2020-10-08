【特朗普確診】美國總統稱中國將付出莫大代價

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日確診感染新型冠狀病毒（COVID-19），留院數天後，10月5日出院返回白宮。他同日亦已經重返橢圓形辦公室（Oval Office）工作。他發布影片稱，中國將為疫情付出莫大代價。

特朗普8日在Twitter發布影片，稱醫治他所用「是一個療法，在我的情況是，我入院，短短24小時後，我感覺良好，我感覺完美，我想這是神的祝福。」

他也承諾說，美國人將可免費獲得他用過的療法。

他又將矛頭指向中國：「發生事情不是你的錯，這是中國的錯，以及中國會為他們對這個國家所做的事付出莫大代價。他是在返回橢圓形辦公室後發表這番言論。

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

康利發表聲明披露特朗普的最新情況，指對方的生命徵象及體格檢查維持穩定，且均在正常範圍內，又指他已經連續四天沒有出現發熱病徵，亦在過去24小時完全未有任何徵狀，自入院後無需接受輸氧。

白宮發言人其後表示，特朗普到橢圓形辦公室工作，聽取官員簡報風災及刺激經濟法案談判進展。

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另外在7日較後時間出席副總統候選人辯論的副總統彭斯（Mike Pence），其最新一次的病毒檢驗結果都是呈陰性反應。

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