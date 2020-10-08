特朗普：所有駐阿富汗美軍應聖誕前回國

美國總統特朗普（Donald Trump）10月7日在社交網站Twitter表示，所有駐阿富汗美軍應該在今年聖誕節前撤回美國。

特朗普在Twitter上寫道，「我們應該讓剩下少數在阿富汗服役的英勇男女在聖誕節前回家。」

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）同日出席活動時則表示，駐阿富汗美軍人數2021年初將削減至2,500人。

奧布萊恩在內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）的活動上說：「總統特朗普上台時，美軍有逾萬人駐守阿富汗，迄今已不有不足5,000人，到2021年初將減至2,500人。」

特朗普9月10日曾在白宮新聞發布會上稱，在阿富汗取得很大進展，但美國將在很短的時間內減少至約4,000名士兵。