Gucci創辦人曾外孫女遭前繼父性虐待16年　指控親母是幫兇

古奇（Guccio Gucci）一手創立全球知名時裝品牌古馳集團（Gucci），不過古奇家族暗藏不少黑歷史。他的35歲曾外孫女扎里尼（Alexandra Zarini）9月8日入稟美國位於洛杉磯的加州高級法院，指控前繼父拉法洛（Joseph Ruffalo）性虐待自己近16年。

圖為2020年4月8日，日本東京一間Gucci商店。（Getty）

扎里尼聲稱於6歲至22歲期間被前繼父拉法洛性虐待，母親帕特里夏（Patricia Gucci）和外祖母帕隆博（Bruna Palombo）則被指是共犯，有份掩飾事件。

根據報道，扎里尼指控拉法洛不時經常裸體和她同床，撫摸她，伸手到她的衣服下，觸摸她的乳頭，甚至試圖指插她。她亦指，對方向她露出生殖器官，並且在她身上揉搓。母親容許拉法洛繼續對她性騷擾，讓他拍下女兒沐浴時的裸體。當她16歲時，外祖母問她是否遭到拉法洛性騷擾，她說是，卻被要求「保持沉默和掩蓋真相」。母親和外祖母用盡方法避免爆出醜聞，不想古奇家族聲譽受損和面臨數以百萬計的損失。

訴訟也指控母親毆打她，有時甚至想勒死她。此時，拉法洛就會出現「拯救」繼女，以保護者的身份虐待她。扎里尼指，每當聽到拉法洛走近睡房，盛載蘇格蘭威士忌的酒杯內冰塊碰撞的聲音，就知道將要被虐待。拉法洛還慫恿她服用可卡因和冰毒。

扎里尼透過律師發放影片談到性虐事件：「如果你以為這種不會發生在比華利山（Beverly Hills），那你要知道對我作惡的人仍然住在加州，在貝萊爾（Bel-Air）的鄉村俱樂部打發時間，並在你小孩的醫院做義工。」她形容，這種事不只是發生在其他家庭、其他社區或其他國家，而是無處不在。

帕特里夏發表聲明回應指，對拉法洛為女兒帶來的痛苦深感難過，並形容拉法洛的所作所為是不可原諒。她指，2007年9月時，女兒向她披露所有事情，因而即時提出離婚，並透安排輔導。現時居於瑞士的帕特里夏否認女兒針對她和帕隆博的指控。

圖為1995年4月3日，雷賈尼於意大利米蘭出席前夫毛里齊奧的葬禮。1997年1月31日，雷賈尼被警方拘捕，涉嫌密謀殺害毛里齊奧。（AP）

家族醜聞一籮籮 「黑寡婦」密謀殺夫

古奇家族早於1993年放棄古馳集團所有股份，品牌目前由開雲集團（Kering）擁有。家族過往也捲進不少醜聞，包括逃稅、世代仇恨和謀殺。根據帕特里夏的回憶錄，父親阿爾多（Aldo Gucci）和母親相遇時，父親已經結婚，育有三名兒子，而母親則是羅馬商店的銷售業務員。他們的關係維持30年，但意大利當時仍然視通姦為非法。1986年，阿爾多逃稅罪成被判入獄一年。

家庭問題也導致古奇的孫兒毛里齊奧（Maurizio Gucci）遭前妻雷賈尼（Patrizia Reggiani）密謀殺害。雷賈尼於審訊期間被稱為「黑寡婦」（Black Widow），最終被判囚18年，事件將被拍成電影，由Lady Gaga主演。