【特朗普確診】質疑總統健康　佩洛西擬引用憲法修正案免除職務

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）質疑特朗普的身體狀況是否適合履行總統職務，10月8日宣布推動立法成立委員會，容許國會根據憲法第25修正案介入，免除總統的行政職務。

佩洛西表示，特朗普需要披露更多有關身體狀況的資料，提到對方叫停新冠病毒援助方案談判的「奇怪推文」，並指美國人需要知道特朗普確實感染新冠肺炎的時間。她計劃10月9日制定啟動委員會的立法。

特朗普透過社交媒體回應指，「瘋狂」的佩洛西才是應該被監察的那位，「他們叫她『瘋狂』不無理由！」

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

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