【新冠肺炎】特朗普不覺得自己具傳染性　傳最快12日恢復競選活動

美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19）後一度入院治療，他10月8日接受訪問時表示現在感覺良好，完全不覺得自己具傳染性，他又表示準備好恢復競選活動。美國媒體引述消息人士報道，特朗普可能最快10月12日回歸參與競選活動。

特朗普接受霍士電視台電話訪問時表示，「我感覺良好，真的很好。」他表示完全不覺得自己具傳染性（not contagious at all），「我認為我好多了，我今晚就想參加競選集會，我昨晚已想。」

美國有線新聞網絡（CNN）則指出，特朗普是否具有傳染性，最低限度也要從他首次出現病徵起至少10天後觀察，他需要24小時不發燒，且不服用退燒藥物。

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傳最快12日回歸競選活動

美國總統大選將於10月15日舉行第二場辯論決定改為視像方式舉行，但此引來特朗普不滿，認為是浪費時間，他的競選團隊也發出聲明指，特朗普將在辯論前接受多次病毒檢測，能夠輕易做到安全舉行活動，反對取消讓選民看到候選人對碰的機會，團隊稱特朗普不會參加視像辯論，取而代之是舉行競選集會。

美國廣播公司（ABC）引述多位消息人士報道，特朗普的團隊正考慮讓總統最快在10月12日回歸競選活動，可能在賓夕法尼亞州（Pennsylvania），報道又稱，團隊也考慮到關鍵州份如艾奧瓦（Iowa）舉行活動。

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