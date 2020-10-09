美國6人涉企圖綁架州長惠特默　稱事件歸咎特朗普以往言論

美國聯邦調查局（FBI）10月8日宣布搗破一宗企圖綁架政要事件，6名疑犯被捕，他們涉嫌計劃綁架密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。來自民主黨的惠特默和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）均認為，事件與總統特朗普（Donald Trump）過去的言辭有關。

美國密歇根州州長辦公室發放圖片顯示，州長惠特默10月8日在蘭辛發表演說。（AP）

惠特默10月8日說特朗普在譴責兩個密歇根民兵團體方面做得不夠，指控他引起不信任」，「煽動憤怒」並鼓舞「散播恐懼、仇恨和分裂」的團體。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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惠特默提到特朗普在9月29日的總統大選首場辯論評論。特朗普當時未有譴責白人至上主義團體，並告訴一個極右團體「退後一步待命」。惠特默說，仇恨團體聽到總統的言辭，不會覺得是斥責，但會覺得是號召。

拜登10月8日亦在Twitter發文回應事件。他稱：「當惠特默州長為保護她的州份免受致命疫情所害而工作時，特朗普總統呼籲『解放密歇根州！』 它被聽到了。他為我們在我們國家的遊行中看到的偏執和仇恨提供氧氣——而我們必須制止它。」

When Governor Whitmer worked to protect her state from a deadly pandemic, President Trump issued a call to "LIBERATE MICHIGAN!"



That call was heard.



He's giving oxygen to the bigotry and hate we see on the march in our country — and we have to stop it. — Joe Biden (@JoeBiden) October 9, 2020

特朗普8日在推文中稱，他「不容忍任何極端暴力行為、捍衛所有美國人，就算是那些反對和攻擊我的人，這是我身為您的總統一直會做的事。惠特默州長——開放你的州、開放你的學校，開放你的教堂。」他也在推文指出，惠特默沒就綁架陰謀被搗破而多謝他。