美國FBI拘捕6人　涉企圖綁架密歇根州長

美國聯邦調查局（FBI）10月8日宣布搗破一宗企圖綁架政要事件，6名疑犯被捕，他們被指與一個右翼武裝組織有關連，並計劃綁架密歇根州（Michigan）州長惠特默（Gretchen Whitmer）。

FBI向聯邦法院的入稟狀提到，6名分別來自密歇根及特拉華州（Delaware）的疑犯花了多個月時間部署，包括向武裝組織尋求意見及接受訓練，並在8和9月進行綵排。其中4名疑犯計劃在7日會面，購買爆炸裝置和交換軍事裝備。

FBI指出，其中一名疑犯曾表示密歇根州州長惠特默並沒有權力制衡，因此有必要結束現況。他們計劃招兵買馬，向他們認為違反美國憲法的州政府採取暴力行動，包括企圖在11月3日大選前夕襲擊州議會大樓，挾持惠特默等人質。不過他們其後將目標改為惠特默的別墅。

當地傳媒報道，FBI早在年初於社交平台留意到有人密謀推翻多個州政府，於是透過線人及卧底收集情報，並在7日採取拘捕行動。

惠特默為民主黨人，她在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於當地爆發初期宣布封城，限制民眾及經濟活動，因而遭到反封城人士的批評和示威。但未知疑犯的襲擊計劃是否與對手的抗疫措施有關。